Украинские ракеты на параде установили задом наперед

На военном параде в Баку, легкие бронемашины турецкого производства Otokar Cobra вооружили украинскими ракетами, установленными задом наперед. Кадры оплошности были опубликованы на YouTube.

Промашку допустили сами военные, однако ни они сами, ни высшие армейские чины подмены не заметили. Потому что транспортно-пусковые контейнеры с ракетами в неправильном положении продемонстрировали сначала на репетиции парада, а после и на официальном мероприятии.

Противотанковый комплекс «Скиф» производится в Киеве. Ракета, если установлена в правильном положении, должна поражать цели на расстоянии до пяти километров днем и до трех километров ночью.