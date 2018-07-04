Ярошенко пожаловался на пытки в американской тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме США, отправил письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в котором рассказал о пытках над ним и ущербе его здоровью. Об этом в среду, 4 июля, сообщило РИА Новости.

Ярошенко рассказал, что хотел бы, чтобы состоялся настоящий судебный процесс с оглаской правонарушений в отношении него, а не так, как проходил суд в США, во время которого летчик не мог упоминать о своем похищении, пытках и других серьезных вещах, которые власти США стараются утаить от огласки.

Российский летчик написал, что его похитили по приказу властей США и удерживался «агентами» с 28 мая 2010 года. Он подчеркнул, что его пытали и избивали. Ярошенко также пожаловался на потерю зубов. По его словам, он много лет просит оказать стоматологическую помощь.

Кроме того, летчик благодарит Москалькову за принимаемые попытки оказать ему помощь по восстановлению его прав.

Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет лишения свободы по обвинению подготовки сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Америки. Россиянина арестовали в Либерии в мае 2010 года.

Ранее стало известно, что Константина Ярошенко переводят из временного изолятора в Нью-Йорке в тюрьму в Нью-Джерси.