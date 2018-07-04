Флагман украинского судостроения признали банкротом

Хозяйственный суд Николаевской области объявил банкротом ПАО «Черноморский судостроительный завод». Об этом в среду, 4 июля, сообщил портал «Судебная власть Украины».

В сообщении сказано, что бывший флагман украинского судостроения пережил тяжелые времена. В 2015 году была введена процедура санации завода с целью финансового оздоровления предприятия. Тем не менее меры по восстановлению платежеспособности акционерного общества не смогли спасти его от банкротства.

Отмечается, что в соответствии со статьями закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля постановил прекратить процедуру санации Черноморского судостроительного завода, признать организацию банкротом и начать ликвидационную процедуру.

Согласно постановлению наступил срок исполнения всех денежных обязательств банкрота. Кроме того, прекращается начисление неустойки, процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности компании.

Завод должен оплатить расходы, связанные с осуществлением ликвидационной процедуры. Других обязательств у него не возникает.

Со дня принятия судом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры руководители не могут управлять компанией и распоряжаться ее имуществом. Также прекращаются полномочия собственников имущества банкрота.