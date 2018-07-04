Полиция Британии не связывает отравление в Эймсбери с «делом Скрипаля»

Полиция не располагает информацией о связи происшествия в Эймсбери с «делом Скрипаля».

Как сообщают правоохранительные органы Великобритании, в данный момент нет ни одного пункта, который указал бы на связь двух происшествий. По мнению ведомства, СМИ чрезмерно нагнетают обстановку вокруг Эймсбери.

«Следствие продолжается, нужно следить за заявлениями полиции. Общественность будет проинформирована соответствующим образом», - передает РИА Новости сообщение британских правоохранителей.

Напомним, ранее в британском городе Эймсбери обнаружили двух человек, мужчину и женщину, в бессознательном состоянии. Они были госпитализированы в ту же больницу, в которой ранее проходили лечение Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные в начале года в соседнем Солсбери. К расследованию случившегося в Эймсбери подключились специалисты по борьбе с терроризмом.