Владельцы «Натали Турс» готовы продать компанию

Владельцы туристической фирмы «Натали Турс» Владимир и Наталья Воробьевы заявили о готовности продать компанию. В офисе оператора уже сообщили, что их дочерняя структура - ООО «Панорама Тур» - аннулирует все поездки, намеченные на период с 4 июля по 30 сентября включительно. Об этом сообщает информагентство РИА Новости.

Представитель Генконсульства России в турецкой Анталье уже заявил, что клиенты компании сталкиваются с трудностями при заселении в отель. Также около 400 туристов «Натали Турс» до конца недели покинут Испанию.

Причиной продажи компании может служить ее финансовое состояние. Совокупная прибыль от продаж путевок в прошлом сезоне составила 119 миллионов рублей, а различные страховые взносы - порядка 40 миллионов. При этом на выплаты в бюджет в прошлом году ушло 109 миллионов рублей.

Туроператор «Натали Турс» начал работу в 1992 году. В 2000-е годы компания занимала одно из первых мест среди крупнейших российских туристических операторов. Основным направлением агентства была Испания.