США увеличили свою территорию

Площадь американского штата Гавайи увеличилась более чем на два километра из-за стекания лавы вулкана Килауэа в океан. Об этом сообщила Геологическая служба США в своем Twitter-аккаунте.

Ведомство отметило, что, стекая в океан, лава создала 555 акров (2,25 квадратных километра) новой земли.

Вулкан извергается с мая текущего года. Из-за этого бухта Капохо оказалась полностью заполнена лавой.

По словам профессора Открытого университета Дэвида Ротери, часть новой земли должна рухнуть в море, поэтому размер острова увеличится несильно.

Извержение вулкана началось 3 мая. Из-за этого с Гавайских островов эвакуировали около десяти тысяч человек.