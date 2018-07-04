«Настенный» Акинфеев: жители Химок украсили подъезд изображением российского вратаря

Художник из подмосковных Химок Дмитрий Брагин рисует в подъездах многоэтажных домов изображения Игоря Акинфеева. После победы России над Испанией в матче 1/8 ЧМ-2018 голкипер национальной сборной был признан самым ценным игроком встречи.

На одном из рисунков Брагина запечатлен момент, который привел подопечных Черчесова к победе. В серии пенальти Игорь Акинфеев совершил два сейва, последний мяч голкипер российской сборной отбил в прыжке ногой.

«Этот сюжет мне нравится рисовать, потому что это действительно исторический момент», - признается художник.

Ранее огромное изображение вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева появилось на одной из спортплощадок в другом подмосковном городе, Щелково.

Российская сборная в 1/8 финала мундиаля одержала победу над соперниками из Испании. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, после чего последовала серия пенальти. Благодаря двум сейвам Игоря Акинфеева подопечные Станислава Черчесова вышли в четвертьфинал.