Ушел из жизни бывший ректор Московской консерватории

Сегодня на 87-м году жизни умер бывший ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Борис Куликов.

«Ректорат Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 июля 2018 года заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора кафедры хорового дирижирования, ректора консерватории с 1974 по 1990 год Бориса Ивановича Куликова», - говорится на официальном сайте консерватории.

После службы в Советской армии Борис Иванович был дирижером ансамбля Группы советских войск в Германии. Позже он работал с различными творческими коллективами, в том числе с Ансамблем песни и пляски Советской армии и с Государственным академическим русским хором СССР.