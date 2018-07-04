Экс-министр обороны Украины рассказал о национальной катастрофе в стране

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что проблема трудовой миграции на Украине становится национальной катастрофой. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что проблему надо обязательно решать. По мнению бывшего министра, нужно создать для работающих людей благоприятные условия труда, так как, если ситуация не изменится, молодежь «не сможет реализовать себя в своей стране».

С 2014 года число трудовых мигрантов с Украины сильно возросло - миграционная волна выросла более чем на 350%. Например, в данный момент в Польше работает около двух миллионов украинцев.