Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» найдена мертвой
Подтвержденных данных о причине случившегося нет.
Фото: pela_lobanova / Instagram
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Лобанова ушла из жизни. Ей было 20 лет.
О случившемся сообщила старшая сестра Лобановой Василиса. Она разместила несколько сториз с младшей сестрой в своем профиле в социальной сети Instagram, к которым написала сообщения о смерти.
«Ребят, Полина умерла. Господи, помогите! Двадцать лет, зайка моя», - писала безутешная старшая сестра.
Подтвержденных данных о причине случившегося нет.
Ранее также сообщалось о смерти еще одной бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Тарасюк. Девушка была найдена выпавшей с 19-го этажа элитного жилого комплекса «Золотые ключи» в Москве.