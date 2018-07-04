Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» найдена мертвой

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Лобанова ушла из жизни. Ей было 20 лет.

О случившемся сообщила старшая сестра Лобановой Василиса. Она разместила несколько сториз с младшей сестрой в своем профиле в социальной сети Instagram, к которым написала сообщения о смерти.

«Ребят, Полина умерла. Господи, помогите! Двадцать лет, зайка моя», - писала безутешная старшая сестра.

Подтвержденных данных о причине случившегося нет.

Ранее также сообщалось о смерти еще одной бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Тарасюк. Девушка была найдена выпавшей с 19-го этажа элитного жилого комплекса «Золотые ключи» в Москве.