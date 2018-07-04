В «Натали Турс» назвали сроки возвращения компании на рынок

Глава российского туроператора Владимир Воробьев поделился информацией о том, когда планируется возобновление работ. По его словам, туристы смогут воспользоваться услугами компании уже осенью этого года.

Руководство «Натали Турс» объясняет сложившуюся ситуацию тем, что зарубежные партнеры туроператора односторонне прекращают сотрудничество и отключают его от обслуживания.

«Я надеюсь, что в самое ближайшее время ситуация начнет нормализовываться. Мы предполагаем с 1 октября продолжить отправлять туристов на курорты», - передает РИА Новости слова Воробьева.

Как он сообщил, туроператор будет открывать туристические направления по мере восстановления отношений с партнерами.

Напомним, ранее компания «Натали Турс» заявила о полной отмене своих чартерных рейсов в связи с низкими финансовыми показателями. Все чартерные рейсы будут приостановлены начиная с 30 июля 2018 года.