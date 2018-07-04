Пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом в Ростовской области

В Ростовской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Об этом в среду «Звезде» сообщили в Южном СУ на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, погибли два человека - помощник машиниста поезда и водитель КамАЗа. Один из вагонов состава сошел с рельсов.

В данный момент на место происшествия выехали сотрудники ведомства.