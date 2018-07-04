Владимир Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Владимир Путин направил своему североамериканскому коллеге телеграмму, в которой поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вашингтон отмечает 242-ю годовщину со дня провозглашения независимости от Великобритании. По традиции в этот день американцы устраивают парады, запускают салюты и приглашают родственников и друзей на праздничные обеды.

Декларация о независимости была принята II Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Декларация стала первым официальным документом, в котором заокеанские колонии Великобритании стали именоваться Соединенными Штатами Америки.