Опубликованы кадры наезда на пешеходов в Сочи

СМИ опубликовали видео наезда на пешеходов в Дагомысе. Инцидент произошел на перекрестке Ленинградской улицы и Батумского шоссе. Об этом в среду сообщил «360».

На видео запечатлено, как машина сбивает шестерых людей. Двое из них смогли подняться и уйти, остальные остались под колесами автомобиля.

Источник в правоохранительных органах рассказал «360», что водитель уснул за рулем.

«Он сам жив и здоров. Остальное пока выясняем», - сообщил собеседник.

Официальных комментариев от оперативных служб пока нет. По предварительным данным, двух женщин отвезли в реанимацию. Мужчина умер на месте.