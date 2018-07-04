«Руки-базуки» получил «ноги-торпеды»

Кирилл Терешин, известный в Интернете как «руки-базуки», опубликовал фотографию своих увеличенных икр на личной странице в Instagram.

На фотографии изображена неестественно раздутая нога интернет-звезды. Терешин сообщил о грядущих планах сравнять размеры мышц ног и бицепсов, прокомментировав текущие изменения следующим образом:

«Я сделаю икры как руки, мое ядерное оружие будет самое сильное и большое».

В своем эмоциональном комментарии Терешин также назвал себя «уродом», потребовав от себя же «перестать наказывать и удивлять страну».

Терешин, уроженец Пятигорска, прославился в Интернете после серии телепередач, в которых он рассказывал, каким образом был достигнут эффект «рук-базук».

Молодой человек злоупотреблял инъекциями синтола, что, по его мнению, помогало создать эффект накачанных мышц. Позднее Кирилл Терешин заменил синтол на импланты. Решение было обосновано медицинским заключением о потере конечностей из-за опасного влияния синтола на организм.