В Ростуризме назвали причину банкротства отдельных российских туроператоров

В Ростуризме прокомментировали проблемы, возникшие у отдельных российских туроператоров. Как рассказали в организации, причиной сложностей стал неверный выбор рыночной стратегии.

Как сообщается, российский рынок туризма не испытывает системного кризиса. Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности компаний «Натали Турс» и DSBW-Tours произошли из-за того, что они осуществляли свою деятельность, выбрав неверную политику.

Результатом этого стала невозможность полноценно обслуживать российских туристов - теперь люди банально не могут улететь на отдых. При этом тем, кто должен, наоборот, вылететь обратно в Россию, повезло больше: их билеты уже оплачены, и туристы смогут вернуться на родину. Кроме того, все путешественники обеспечены финансовыми гарантиями за счет обязательного страхования ответственности туроператоров.

Напомним, ранее компания «Натали Турс» заявила о полной отмене своих чартерных рейсов в связи с низкими финансовыми показателями. Все чартерные рейсы будут приостановлены начиная с 30 июля 2018 года.