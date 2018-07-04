МИД РФ заявил об отсутствии оснований для выплат в Совет Европы

МИД России заявил, что в данный момент нет оснований возобновлять взносы в бюджет Совета Европы. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Министерство напомнило, что Парламентская ассамблея Совета Европы ограничила в возможностях российских парламентариев. Тем не менее Москва продолжала исполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы.

В заявлении МИД говорится, что летом 2017 года было принято решение приостановить уплату взносов в Совет Европы «до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАСЕ». Подчеркивается, спустя год полномочия российских парламентариев восстановлены не были.

В ведомстве отметили, что ПАСЕ не реагирует на замечания России о том, что лишение полномочий представителей страны - члена организации является нарушением устава и международного принципа равенства государств.

Отмечается, что в июне 2019 года состоятся выборы генерального секретаря и легитимность высоких должностных лиц Совета Европы, которые будут избраны без российских голосов, находится для ведомства под вопросом.

Министерство подчеркнуло, что Россия исполнит свои финансовые обязательства только после того, как права ее делегации в ПАСЕ будут восстановлены.