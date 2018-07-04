В Российском топливном союзе прокомментировали проблему недолива топлива на АЗС

Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин рассказал «Звезде» о проблеме недолива топлива на автозаправочных станциях. По его словам, владельцы заправок не заинтересованы в этом, и если такое происходит, то это «инициатива» локальных станций и их конкретных сотрудников.

«Прецедент есть. Он достался нам с советских времен. Когда пришли коммерческие структуры, руководство компаний поставило вопрос о том, что им недолив на АЗС не интересен», - рассказал Ашихмин.

По словам вице-президента, таким образом компании не могут зарабатывать и несут убытки из-за возникающего недоверия к станции и оттока клиентов.

Ашихмин отметил, что проблема действительно существует, но соглашаться с тем, что она повсеместна и глобальна, неправильно.

«Системного характера это не носит», - подчеркнул вице-президент.

Также он отметил, что Росстандарт обязан проводить проверки подобных вопросов, но зачастую организация просто неспособна полноценно отработать каждый возникающий случай. Вице-президент РТС рассказал, что организация может провести проверку стандартов налива топлива и в случае необходимости опломбировать АЗС, но дальнейшие действия могут быть проведены только после жалоб граждан и согласования с прокуратурой.

«У контролирующих органов не хватает специалистов, чтобы повсеместно ездить и проверять», - подытожил Ашихмин.

Напомним, ранее Федерация автовладельцев России проверила сети АЗС России и выявила систематический недолив горючего при заправке. По данным организации, в среднем АЗС недоливают 5% оплаченного топлива, в худшем же случае недолив составил 19%.