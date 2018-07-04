Ветром сдуло: во Львове уничтожение памятника Пушкину попытались свалить на погоду

Памятник русскому поэту А. С. Пушкину, установленный в райцентре Золочеве, что в Львовской области, снесли вандалы, а никак не ветер, вину на который пытались свалить украинские силовики. На официальном сайте местной полиции они поспешили отрапортовать о завершении расследования инцидента, который произошел 2 июля.

«На месте события работала следственно-оперативная группа. Предварительно было установлено, что разрушение памятника произошло в результате естественных обстоятельств - старения и неблагоприятных погодных условий», - заявили в полиции.

Однако львовская общественница Ирина Домарецкая на своей странице в Facebook поспешила опровергнуть речи полицейского руководства. Она разместила видео с камеры наблюдения, на которых запечатлено, как бюст разбивают радикалы.

«А ветра в ту ночь вовсе не было», - окончательно ломает стройную официальную версию Ирина.

Видеокадры она сопроводила следующим описанием:

«Публикуем видео с камеры наблюдения, где виден тот самый "ветер", который ночью 2 июля в 03:57 подъехал к скверу и так подул на Пушкина, что тот, не выдержав давления, упал. Жаль, что номеров этого самого "ветра" не видно».

Напомню, о происшествии в парке им. Пушкина стало известно утром в понедельник. В числе первых о вандалах рассказал мэр Золотова Игорь Гриньков, разместивший соответствующий пост у себя в социальных сетях. .