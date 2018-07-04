Составлен топ-5 ожидаемых июльских автоновинок

Аналитики выявили пятерку самых ожидаемых новых автомобилей, которые начнут продавать в июле. Об этом 4 июля сообщил портал Car.ru.

Лидером списка является новый Audi A7, который стоит более четырех миллионов долларов. Этот автомобиль имеет двигатель объемом три литра, мощностью 340 лошадиных сил и коробку «робот» на семь положений.

На второй строчке расположился Chevrolet Travers, в салоне которого могут поместиться семь человек. Его можно будет приобрести за три миллиона рублей.

Среди фаворитов также находится новый представитель BMW X-серии. Он может привлечь покупателей спортивным дизайном и агрессивными настройками.

В рейтинге также есть автомобили класса люкс, такие как внедорожник Lamborghini Urus стоимостью 19 миллионов рублей.

Также в списке оказался Ferrari Portofino, который берет порог в 100 километров за 3,5 секунды.