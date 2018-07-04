Момент дерзкого ограбления ломбарда в Балашихе попал на видео

Двое вооруженных мужчин ограбили ломбард в Балашихе по улице Фадеева, дом 9. Момент побега удалось снять случайным прохожим. Видео опубликовало издание «Подмосковье сегодня».

Около полудня двое вооруженных мужчин зашли в ломбард и, угрожая расправой администратору, забрали деньги и драгоценности. Именно в тот момент, когда злоумышленники выбегали из здания, они и попали в кадр случайных прохожих.

Очевидица Клава К. рассказала, что сначала услышала звук сигнализации, а потом увидела в ломбарде двух мужчин, которые разбивали витрину. Оба были в масках, а у одного в руках - пистолет.

«Они направились в сторону Горьковского шоссе», - сказала женщина.

Всех, кто стал свидетелем ограбления или обладает информацией о злоумышленниках, просят обратиться в полицию.