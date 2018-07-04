Страсти по «Потоку»: в Польше считают, что Евросоюз сможет обойтись без газопровода «Северный поток - 2»

Премьер-министр республики Матеуш Моравецки считает, что Европейский союз не нуждается в газопроводе «Северный поток - 2», так как этот проект якобы может оказать негативное влияние на политику страны.

Об этом он заявил сегодня на очередной встрече европейских парламентариев в Страсбурге. Заявление политика цитирует сайт «Комсомольской правды». Моравецки уверяет своих коллег, что добро на прокладку трубопровода якобы позволит Москве влиять не только на политические решения, но и на экономику стран еврозоны. Вторят своим коллегам из Польши и эстонские власти, неоднократно призывавшие остановить строительство газопровода.

«Северный поток - 2» - проект магистрального газопровода из России в Германию, в обход транзитных стран. Предполагаемая длина газовой нити - свыше 1 200 километров.