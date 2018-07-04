К расследованию отравления в Эймсбери подключились специалисты по борьбе с терроризмом

Специалисты по борьбе с терроризмом с учетом ЧП в Солсбери подключились к расследованию отравления двух человек в Эймсбери. Об этом сообщили в полиции Скотленд-Ярда.

Ранее в британском городе Эймсбери в жилом доме были обнаружены без сознания мужчина и женщина. Пострадавших госпитализировали в ту же больницу, где ранее лечились Сергей и Юлия Скрипаль.

Ранее в британской полиции предположили, что причиной ухудшения самочувствия обнаруженных в Эмсбери мужчины и женщины могло стать употребление героина или нечистого кокаина. В настоящий момент проводятся дополнительные исследования вещества, ставшего причиной отравления.

Городок Эймсбери находится в 11 километрах к северу от Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Местная полиция полагает, что два инцидента не связаны между собой, однако стражи порядка рассматривают все версии случившегося.