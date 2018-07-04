Названа дата прощания с Асланом Алборовым

Директор североосетинского театра КВН Сослан Плиев, ранее сообщивший о смерти бывшего игрока осетинской команды КВН «Пирамида» Аслана Алборова, рассказал ТАСС о дне прощания со своим другом.

По его словам, Аслана в последний путь проводят 6 июля во Владикавказе. Сослан отказался комментировать возможную причину смерти Алборова, пояснив, что прошло лишь несколько часов и никакой информации еще нет. Он охарактеризовал Аслана как талантливого парня, игравшего в КВН, создававшего продукцию для различных телеканалов. В последние годы Аслан Алборов работал на местном телевидении, ему это нравилось, сказал Плиев.

Ранее сообщалось, что игрок КВН Аслан Алборов скончался в возрасте 34 лет.