Медведь с коктейлем расслабился в джакузи американца: видео

В американском штате Калифорния дикий медведь пробрался на территорию частного дома. До того как его заметил владелец строения, лесной житель успел окунуться в бассейн и выпить коктейль «Маргарита», который хозяин дома приготовил для себя, сообщает портал The Sacramento Bee.

Очевидец происшествия, мужчина по имени Марк Хоф, заявил, что поначалу не придал значения доносившемуся шуму. Лишь услышав громкий рев, он решил выглянуть во двор.

«Итак, он выпил мою "Маргариту", принял ванну, и теперь был готов часок поспать», - рассказывает Хоф о своей встрече с медведем.

Позже зверь покинул гостеприимный двор и удалился, а владелец дома сделал себе два новых коктейля.