В Кремле ответили на угрозы надвигающегося финансового кризиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг прогнозы американских экспертов о возможном мировом кризисе. По словам Пескова, он не знает, чем руководствовались аналитики Bank of America, давая прогноз относительно повторения кризиса 20-летней давности, но дискутировать с ними не собирается.

Касаясь экономической ситуации в России, Песков выразил уверенность, что в стране все будет хорошо.

Ранее появилась информация о том, что Всемирный банк, а следом за ним Bank of America объявили о предпосылках, свидетельствующих о приближении очередного мирового финансового кризиса.