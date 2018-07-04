Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке

Стали известны самые популярные у россиян марки подержанных автомобилей. Безусловный лидер - Lada Priora. Доля продаж этого автомобиля составила 22%. Следом с небольшим отставанием идут модели Lada Samara, Lada Kalina и Lada 110.

Перечень составили специалисты сервиса «Юла Авто», а проанализировали корреспонденты RT.

Среди подержанных иномарок самым раскупаемым стал Ford Focus - 4,5% всех продаж. За ним следуют Opel Astra, Hyundai Solaris и Kia Rio с примерно одинаковыми показателями в районе 2,5%.

Самый популярный у россиян тип кузова - седан. На него приходится почти половина всех проданных вторичных автомобилей. На втором месте хетчбэк, а замыкает тройку кроссовер.

Чаще других россияне приобретали с рук серебристые машины. В популярности с ними могут соперничать только черные авто. Чуть реже других автовладельцы выбирали «железного коня» белого цвета. Стоит отметить, что в гаражах у новых владельцев практически не появлялись автомашины розового и сиреневого цветов.

Накладнее всего покупать подержанный автомобиль в Москве, где его средняя цена стартует с отметки в 599 тысяч рублей. Далее следуют Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Севастополь. В этих городах «обновка» обойдется примерно в полмиллиона рублей.

Выгоднее всего можно приобрести авто на автомобильных рынках Ставрополя. Там ценники держатся на отметке 368 тысяч рублей.