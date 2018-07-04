Туроператор «Натали Турс» аннулирует свои путевки

Руководство туристической компании «Натали Турс» объявило об аннулировании предзаказанных путевок, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Владимира Воробьева.

«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации последние несколько дней мы не можем осуществлять обязательства перед нашими партнерами и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания», - сообщил он.

По словам Воробьева, аннулирование предзаказанных услуг - единственный вариант развития событий в настоящее время, поскольку компания «не контролирует ситуацию с партнерами».

Кризисная ситуация у туроператора возникла в конце июня, когда на фоне низкого спроса на чартерные программы в Испанию и Италию «Натали Турс» объявила об отмене чартерных рейсов и предложила своим западным партнерам вернуть деньги несостоявшимся туристам. В настоящее время возврата средств ожидают около тысячи человек, которые должны были вылететь на курорты в минувшие выходные и на этой неделе.

Руководство компании обещает, что туристы, которые уже вылетели по чартерам, без проблем вернутся в Россию.