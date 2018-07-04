Американец снял на видео «бога», идущего по облакам
Видео было записано перед началом сильного шторма, надвигавшегося на город.
Видео: youtube / ON !K
Видеоролик был опубликован на YouTube. На кадрах видеозаписи показано начало сильного шторма в штате Алабама.
Оператор, снимающий происходящее на камеру, рассказывает о непогоде и вдруг замечает просвет в небе. Приглядевшись, мужчина видит в просвете силуэт человека, идущего по облакам.
Отмечается, что после публикации многие пользователи Сети разглядели в силуэте Иисуса, идущего прямо по небу.