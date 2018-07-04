Американец снял на видео «бога», идущего по облакам

Видеоролик был опубликован на YouTube . На кадрах видеозаписи показано начало сильного шторма в штате Алабама.

Оператор, снимающий происходящее на камеру, рассказывает о непогоде и вдруг замечает просвет в небе. Приглядевшись, мужчина видит в просвете силуэт человека, идущего по облакам.

Отмечается, что после публикации многие пользователи Сети разглядели в силуэте Иисуса, идущего прямо по небу.