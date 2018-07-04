Москва будет создавать благоприятные условия для возвращения сирийских беженцев - Лавров

Мирные жители, возвращающиеся в южные районы Сирии, могут не опасаться повторения в регионе ситуации в Восточной Гуте. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Иордании заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он заверил, что Москва параллельно с борьбой с террористами на юге САР будет создавать благоприятные условия для безопасного возвращения беженцев.

Лавров также рассказал о действующей договоренности России, Иордании и США, которая предполагает наращивание борьбы с террористическими группировками в южной зоне деэскалации в Сирии.

«В южной части Сирии действует договоренность России, Иордании и США о южной зоне деэскалации, которая предполагает прекращение боевых действий и при этом никоим образом не ограничивает и даже предполагает наращивание борьбы против террористов из ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусры"* (запрещенные в России террористические организации - прим. ред.)", - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, США взяли на себя обязательства договариваться с отрядами оппозиции для их размежевания с террористами.

«Не всегда это получается», - пояснил Лавров.

Глава российского МИД провел переговоры с коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади. Сирийское урегулирование стало главной темой встречи. Отдельно руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили тему сирийских беженцев. По разным оценкам, в Иордании их сейчас может находиться более одного миллиона. По словам Лаврова, Москва и Амман едины в том, что необходимо сохранить единство и суверенитет в Сирии.