Эксперты Bank of America предупредили о возможности повторения мирового финансового кризиса

Аналитики Bank of America считают, что основные тренды мирового фондового рынка схожи с теми, что послужили причиной мирового финансового кризиса 1998 года, когда в Азиатском регионе возникли серьезные экономические проблемы, а Россия объявила дефолт.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран - все это похоже на эхо событий 20-летней давности», - заявил ведущий инвестиционный аналитик BА Майкл Хартнет, которого цитирует РИА Новости.

Аналитик напомнил, что в начале 90-х, как и сейчас, доллар укрепил свои позиции, подорожав за три года на 25%. Развивающиеся рынки 20 лет назад, как и сегодня, на спаде. Кроме того, снижается рынок облигаций развивающихся стран - все говорит о ситуации, в которой возможно повторение сценария 1998 года.

Ранее о возможном кризисе предупредил Всемирный банк.