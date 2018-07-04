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Власти Болгарии заявили о готовности присоединиться к реализации проекта газопровода «Турецкий поток»

Иван Курницкий
12:17 04.07.2018
В «Газпроме» рассматривают два варианта будущей трассы: через Турцию, Грецию и Италию, а также через Турцию и Болгарию в сторону Австрии. Окончательное решение пока не принято.
Власти Болгарии заявили о готовности присоединиться к реализации проекта газопровода «Турецкий поток»
Фото: gazprom.ru

Власти Болгарии заявили о своей готовности принять участие в строительстве второй нитки газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.

«Болгария уже располагает всей необходимой инфраструктурой, поэтому необходимости в финансировании дополнительных сооружений нет. Помимо этого, в связи с проектом уже была проведена экспроприация всей недвижимости, расположенной в зоне строительства», - отметил Борисов.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», сейчас правительство Борисова совместно с коллегами в Брюсселе и других европейских странах занимается поисками возможного решения.

Напомним, четыре года назад власти Болгарии отказались от прокладки газовой трубы по территории своей страны. Формальная причина срыва договоренностей - давление со стороны партнеров по Евросоюзу, недовольных внешней политикой Москвы.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа потребителям в Турции, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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