Украина Россией никогда не называлась - эксперт ответила на обвинения в «воровстве истории»

Татьяна Таирова, доктор исторических наук, профессор СПбГУ, объяснила в разговоре со «Звездой», что все претензии Украины по поводу якобы ворованного у нее названия Россия абсолютно беспочвенны.

«В данном случае если брать официальный титул московского царя, то он именовался "царь Великой России", а после присоединения Украины - "всея Великой и Малой и Белой России"», - рассказала эксперт.

Она добавила, что вышеназванные титулы неполные. Полное именование занимало два листа.

«Но слово "Россия", чаще всего писавшееся в те времена через одно "с", использовалось еще тогда, до того как страна стала империей», - пояснила Таирова.

Все обвинения Украины якобы в «воровстве названия» эксперт полностью отвергла.

«Что касается Украины, то она никогда Россией не называлась. Ходило определение "Малая Россия", но применялось оно не только по отношению к Киевской метрополии. В эту область входили и земли нынешней Белоруссии», - объяснила ученый.

Ранее на Украине обвинили Россию якобы в «воровстве истории и даже собственного названия».