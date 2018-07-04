Звезда КВН умер во Владикавказе

Звезда команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов умер в ночь на 4 июля во Владикавказе. Об этом сообщил Telegram-канал Super. Причина смерти пока не установлена.

Аслан Алборов выступал в конкурсах с «Пирамидой» в 2004-2010 годах, в эти годы команда нередко выбивалась в высшую лигу КВН. В последнее время юморист работал на канале «Осетия-Ирыстон».