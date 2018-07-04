Глава ФАР рассказал, сколько бензина недоливают водителям на АЗС

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, сколько бензина и на каких трассах недоливают автовладельцам.

«Мониторинг проводился начиная от Санкт-Петербурга, по трассе М10 Москва - Московская область. Далее по трассе М4 до Краснодара было проверено 13 регионов. Туда вошло 34 бренда, всего же было проверено гораздо больше, а в итоге получилось, что 76% бензина на АЗС нам недоливают, средний результат составил 5%», - сказал Канаев.

Однако в целом доказать факт недолива бензина обычному человеку будет сложно. Об этом рассказал автоюрист Леонид Ольшанский.

«Как доказать недолив? Как ты его измеришь? Нужен особый прибор, который покажет, что два литра недолили, а 30 оставили, но таких-то приборов у людей нет. Поэтому или проверочные органы будут носить такой прибор с собой, или владельцам будет тяжело доказать, какой там недолив», - заявил Ольшанский.