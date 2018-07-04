Выступление министра обороны Великобритании перебил голосовой помощник мобильного телефона

Выступление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в палате общин британского парламента перебил голосовой помощник случайно включенного мобильного телефона. Siri отреагировала на слова министра о ситуации в Сирии, сообщает РИА Новости.

«Вот что я нашла в Интернете по запросу "Сирия". Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…» - заявила во всеуслышание Siri, вызвав смех в зале.

Министр обороны отнесся к случившемуся с юмором, заявив, что вообще мобильный телефон редко перебивает своего хозяина. Когда смех утих, он продолжил свое выступление.