Определены сроки возможного строительства моста на Сахалин

Возведение мостовой переправы на остров Сахалин может начаться в 2021 году. Об этом на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске рассказал заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.

Мост должен стать частью будущего 580-километрового отрезка железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш. Примерные сроки строительства - пять лет. К работам приступят после соответствующего решения властей.

Сейчас решается вопрос, каким будет переход с материка на остров: тоннельным или мостовым. Также на рассмотрении варианты проекта без автомобильной дороги. Стройку планируют в самом узком месте Татарского пролива, который отделяет Сахалин от Большой земли. Сейчас грузы перевозят на паромной переправе, которая часто не работает из-за плохих погодных условий.