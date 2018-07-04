Пушков назвал Солсбери проклятым местом

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с якобы отравлением двух человек в британском Солсбери. По словам политика, это «мощный удар по делу Скрипалей».

Пушков сравнил в своем Twitter Солсбери с проклятым местом и подчеркнул, что подозревать в этом инциденте «руку Москвы» просто смешно.

«Что-то не так в самом британском королевстве», - заканчивает он свое сообщение.

Напомним, в среду утром стало известно о том, что полиция Солсреби обнаружила двух людей в бессознательном состоянии. По предварительной информации, они могли отравиться «неизвестным веществом», однако чуть позже стражи порядка назвали наркотики самой вероятной причиной резкого ухудшения самочувствия пострадавших.