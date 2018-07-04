Где спит Ленин: в московской мэрии рассказали о самых необычных вопросах иностранных туристов

В Московском метрополитене составили список самых популярных вопросов, которые иностранные футбольные болельщики задают волонтерам и консультантам. Список опубликован на сайте столичной мэрии.

Среди самых популярных обращений - «Где находится Красная площадь?» и «Как пройти на Никольскую улицу?». Также гостей чемпионата мира интересует, где можно недорого переночевать и подключить безлимитный Интернет. Среди самых необычных обращений - «Где спит Ленин?» и «Выйдете за меня?».

Ежедневно более сотни волонтеров несут вахту в несколько смен. Помощники работают более чем на 80 станциях, включая центральные и пересадочные. Консультантов можно узнать по нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярким кепкам. Большинство из них говорит на иностранных языках: английском, испанском, немецком и других. К работе волонтеры приступили 12 июня и за это время помогли уже более 270 тысячам человек.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Игры проходят в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Саранске.