Полиция Солсбери назвала причину отравления двух человек

Мужчина и женщина, которых обнаружили без сознания в городе Эймсберри, могли отравиться наркотиками, считают в полиции Солсбери. Пострадавшие от воздействия «неизвестного вещества» были госпитализированы в ту же больницу, где ранее лечились Сергей и Юлия Скрипаль. Об этом сообщило британское издание Daily Express.

В полиции полагают, что причиной резкого ухудшения самочувствия мужчины и женщины могло стать употребление героина или нечистого кокаина. Сейчас, по информации издания, в госпитале Солсбери врачи берут у пострадавших все необходимые анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало подобное состояние.

Также в сообщении полиции, которое приводит Daily Express, говорится, что стражи порядка не уверены в том, что произошедшее можно квалифицировать как преступление, но на всякий случай места, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены.

Ранее «Звезда» сообщала, что два человека были найдены у себя дома в британском Солсбери в бессознательном состоянии. Причиной этому якобы могло стать отравление неизвестным веществом.