Грязный лидер: в Сети показал Ким Чен Ына с испачканными штанами

Лидер КНДР Ким Чен Ын попал в объективы камер с грязными штанами. Такой кадр опубликовал у себя в Twitter израильский журналист Амихай Штайн.

В тексте под фотографией говорится, что эксперты из Южной Кореи предполагают, что испачканные штаны - это некий «специальный пиар-ход», для того чтобы показать, что северокорейский лидер «близок к собственному народу».

Хотя сам израильский журналист пишет, что, возможно, его коллега из Северной Кореи «работать больше не будет».