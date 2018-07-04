На Украине обвинили Россию в краже «собственного названия»

Россия «крадет свою историю, начиная с собственного названия», заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала «112 Украина».

Политик очень резко отреагировал на приказ о присвоении почетных наименований российским воинским частям. Глубоко оскорбленный депутат в прямом эфире рассказал о своем видении истории. По его информации из неназванных источников, Россия присвоила себе такое название, а ранее она так не называлась. До Петра I она называлась Московией.

Ранее украинская «писательница» Лариса Ницой потребовала переименовать Россию в Московию. По этому поводу доктор исторических наук Владимир Кучкин в разговоре со «Звездой» указал на то, что «Московия» никогда не была официальным термином.

Президент России Владимир Путин присвоил 11 полкам и дивизиям почетные наименования.