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На Украине обвинили Россию в краже «собственного названия»

Екатерина ГАБЕЛЬ
09:28 04.07.2018
Исторические источники, к которым апеллируют украинские политики, остаются большой загадкой.
На Украине обвинили Россию в краже «собственного названия»
Фото: Верховна Рада України

Россия «крадет свою историю, начиная с собственного названия», заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала «112 Украина».

Политик очень резко отреагировал на приказ о присвоении почетных наименований российским воинским частям. Глубоко оскорбленный депутат в прямом эфире рассказал о своем видении истории. По его информации из неназванных источников, Россия присвоила себе такое название, а ранее она так не называлась. До Петра I она называлась Московией.

Ранее украинская «писательница» Лариса Ницой потребовала переименовать Россию в Московию. По этому поводу доктор исторических наук Владимир Кучкин в разговоре со «Звездой» указал на то, что «Московия» никогда не была официальным термином.

Президент России Владимир Путин присвоил 11 полкам и дивизиям почетные наименования.  

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