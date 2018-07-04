На Камчатке обсудили вопросы национальной безопасности

На Камчатке, на базе подводных сил в Вилючинске, прошло совещание секретаря Совбеза Николая Патрушева с командованием Тихоокеанского флота. В ходе встречи обсуждались вопросы модернизации военной и социальной инфраструктуры, перевооружения и хода боевой подготовки моряков.

Во время встречи с главой региона Виктором Илюхиным Патрушев также обсудил вопросы национальной безопасности.