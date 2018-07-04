В России выявлен массовый недолив топлива

Федерация автовладельцев России (ФАР), проверив 34 сети АЗС в 11 субъектах Российской Федерации, пришла к неутешительному выводу: около 76 процентов АЗС обманывают своих клиентов, систематически недоливая горючее при заправке.

«За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС», — говорится в сообщении на сайте ФАР.

В среднем АЗС недоливают 5 процентов оплаченного топлива, в худшем же случае недолив составил 19 процентов – таким образом, стоимость горючего на таких АЗС составляет не 45-46, а 55 рублей за литр. Кроме того, качество горючего далеко не всегда соответствует заявленному.

В ФАР не раскрыли наименования сетей-обманщиков, лишь констатируя, что они завышают цены.

Ранее сообщалось, что из-за «налогового маневра», предпринятого правительством на нефтяном рынке, в мае-июне резко подскочили цены на бензин.