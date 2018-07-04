СМИ сообщили о ликвидации сына лидера ИГИЛ*

Сын главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен в сирийском городе Хомс. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информационный ресурс боевиков.

Утверждается, что сын лидера террористов Худайфа аль-Бадри был убит в ходе спецоперации сирийских военных неподалеку от электростанции города, подробности произошедшего не уточняются.

Между тем отмечается, что ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об уничтожении самого лидера исламистов Абу Бакра аль-Багдади, однако позднее они не подтверждались.

*ИГИЛ - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ