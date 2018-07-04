Посол России в США разочарован пассивностью американских коллег в международных вопросах

Анатолий Антонов подчеркнул в интервью телеканалу RT, что Россия и США несут особую ответственность за охрану мировой системы безопасности. Он рассказал, что очень разочарован пассивностью американских коллег в решении международных проблем, и указал на «токсичную атмосферу» в Вашингтоне. По словам посла, в самом начале своей работы в Штатах с ним оказывались встречаться и «пожимать ему руку».

«Я очень сильно разочарован, что наши уважаемые коллеги не проявляли никакого интереса к тому, чтобы что-то решать вместе. США и Россия - постоянные члены Совета Безопасности ООН. У нас особые обязательства по поддержанию безопасности и мира. И все смотрят на то, в каком направлении будет двигаться наша международная политика. Ведь когда мы в одной лодке по целому ряду вопросов, мир может спать спокойно», - подчеркнул посол.

Антонов также отметил, что Россия и США могут достичь компромисса в решении проблем в Сирии и Афганистане. Посол акцентировал внимание на том, что перед Москвой и Вашингтоном стоят общие задачи, прежде всего по борьбе с международным терроризмом.

Встреча президентов России и США должна состояться 16 июля в Хельсинки. Это первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.