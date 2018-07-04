Американские СМИ сравнили техническое оснащение спецназа России и США

У подразделений специального назначений США и России совершенно разные задачи. К такому выводу пришло издание National Interest, авторы которого сравнили экипировку и техническое оснащение подразделений двух стран.

По мнению автора статьи, главным преимуществом спецназа любой страны является применение беспилотинков. В США на вооружении этих подразделений стоят MQ-Predator и MQ-Reaper. Помимо разведки и наблюдения, они могут оказывать огневую поддержку военнослужащим. Эти беспилотники оснащены тепловизорами и приборами ночного видения, что позволяет им действовать круглосуточно при любых погодных условиях.

На вооружении у российского спецназа стоят беспилотники «Орлан-10» и «Форпост». Их главное отличие от американских БПЛА состоит в том, что они не способны нести вооружение для оказания поддержки. Оба беспилотника используются скорее для обнаружения целей и корректировки действий артиллерии.

Помимо БПЛА, автор статьи особенно отметил американские приборы ночного видения. По информации издания, в США при их производстве применяется белый фосфор вместо зеленого. Такая технология позволяет повысить детализацию изображения.

В России же для производства приборов ночного видения, по мнению автора статьи, применяют технологию с использованием зеленого фосфора. Такое предположение основано на том, что в составе новейшего комплекса «Ратник» якобы представлены именно такие приборы.

В заключении автор статьи делает вывод, что у российского и американского спецназа разные задачи. Военные из Штатов якобы будут более эффективными в наступательных операциях, а российские - при ведении разведки.

Ранее «Звезда» рассказала об испытаниях новейших бронеавтомобилей в рамках учений в соединении специального назначения Южного военного округа.