Американский сенатор предложил рассматривать Россию как супердержаву

Американский сенатор Ричард Шелби, находящийся в настоящее время в России с группой своих коллег, заявил, что Вашингтон должен рассматривать Россию как супердержаву – соперника, но не врага. Об этом он рассказал после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили много серьезных вопросов, в основном концентрировались на предстоящей встрече президентов Трампа и Путина», - сказал Шелби.

Сенатор выразил уверенность, что, несмотря на непростые отношения Москвы и Вашингтона, ситуацию можно улучшить, так как у обеих стран общие интересы по всему миру.

Также он прокомментировал возможные итоги саммита Путина и Трампа, заявив, что оба лидера надеются на «лучший день».

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки.