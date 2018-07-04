Норильск накрыло «кровавым» дождем

В Норильске прошел очередной «кровавый» дождь. Как сообщают пользователи соцсетей, парковка у Надеждинского металлургического завода и стоящие на ней автомобили после дождя стали кроваво-красными. В сетях публикуются фото, на которых видны лужи красной жижи, очень похожей на сворачивающуюся кровь.

«Пожарных пригнали, кое-как помыли площадь и машины… Это действительно страшно… И "кровавый" дождь - это следствие выбросов, вероятно», - пишут местные жители в соцсетях.

В компании «Норникель» ситуацию прокомментировали, объяснив, что дождевая вода окрасилась пылью, скопившейся на крыше одного из цехов. Пыль должны были убрать, но почему-то сделано это не было.

Это уже не первый подобный инцидент с «пылью». Нечто подобное после аномальных дождей произошло на фильтрационной дамбе завода в сентябре 2016 года.