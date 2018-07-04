Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлин

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин на ряд регистрационных документов, в состав которых входит микрочип. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, подорожает загранпаспорт: за его выдачу придется заплатить 5 тысяч рублей (ранее - 3,5 тысячи), детский загранпаспорт - 2,5 тысячи (ранее 1,5 тысячи рублей). Увеличена пошлина на выдачу водительского удостоверения - с 2 до 3 тысяч рублей, а также на выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца из пластика - с 500 до 1,5 тысячи рублей.

Увеличение пошлин связано с возросшими затратами федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов нового образца, содержащих микрочип.